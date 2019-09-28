ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد تألق ستيرلنج وصيام صلاح

كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر سيتي فوزا هاما على مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف السيتي، جيسوس في الدقيقة 24، ورياض محرز في الدقيقة 71، ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 84، فيما سجل كالفرت لوين هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 33.

وكان ليفربول قد حقق فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بنتيجة (1-0) في الجولة ذاتها.

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وسجل جورجيو فينالدوم هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ21 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وفي المركز الثالث وست هام بـ12 نقطة، وتوتنهام رابعا بـ11 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، واصل أجويرو تصدره للقائمة بـ 8 أهداف، يليه إبراهام بـ7 أهداف، وتيمو بوكي وأوباميانج وستيرلينج بــ6 أهداف لكل منهم، وفي المركز الرابع كاليوم ويلسون وهاري كين بـ5 لكل منهما، وفي المركز الخامس محمد صلاح بـ4 أهداف.