نيمار يريد "وهب حياته لسان جرمان"









اسماء السيد - أعلن مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا أنه يريد أن "يهب" حياته لناديه باريس سان جرمان وذلك عقب قيادته إلى الفوز على مضيفه بوردو (1-صفر) السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي في أول مباراة لهما معا منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جرمان أمام رين في 27 نيسان/أبريل الماضي.

وقال نيمار "أنا سعيد جدا بكوني قادر على مساعدة باريس سان جرمان. تسير الأمور بشكل أفضل بيني وبين المشجعين. الأمر مثل علاقتك مع صديقتك. في لحظة ما تكون سيئا، ولكن مع العناق والكثير من الحب، تكون الأمور أفضل. أنا هنا لأهب حياتي لباريس سان جرمان".

وأضاف نيمار "أنا سعيد جدا بمساعدة باريس سان جرمان. إنه فريقي، وهدفي هو مساعدة فريقي، ومواصلة تسجيل الأهداف".

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وأشاد نيمار بزميله مبابي الذي عاد اليوم إلى الملاعب بعد غياب لمدة شهر بسبب الإصابة، وقال "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، سرعته خارقة. علاقتنا جيدة داخل وخارج الملعب".

وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لصالح نادي العاصمة الفرنسية بهدف قاتل بعد الأولى أمام ستراسبورغ، والثانية أمام ليون، وذلك في رابع مباراة له بعد عودته إلى اللعب بألوان النادي بعد صيف مضطرب تخللته أسابيع المفاوضات للعودة الى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وغاب نيمار (27 عاما) عن تشكيلة فريقه (الأساسية والاحتياطية) منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته بالعودة الى النادي الكاتالوني الذي انتقل منه الى سان جرمان في صيف العام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

كما غاب في أواخر الموسم الماضي لأسباب مختلفة، وهو خاض آخر لقاء مع سان جرمان في 11 أيار/مايو ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

وصبّت جماهير سان جرمان جام غضبها على نيمار في المدرجات في المباراة الأولى في الدوري ضد نيم والتي غاب عنها، وذلك من خلال الهتافات واللافتات المطالبة برحيله. واستمرت الهتافات حتى المباراة الأولى له ضد ستراسبورغ قبل أن يسكتها بهدف رائع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أنقذ به الفريق من فخ التعادل، ثم فعلها مجددا ضد ليون في عقر دار الأخير (87).