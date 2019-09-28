الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100 م









اسماء السيد - توج العداء الاميركي كريستيان كولمان بطلا للعالم في سباق 100 م مسجلا رقما رائعا 9,76 ثوان ضمن بطولة العالم لالعاب القوى السبت في الدوحة.

وبات كولمان بهذا التوقيت، سادس أسرع عداء على مر الازمنة في هذه المسافة التي تعتبر جوهرة بطولة العالم لالعاب القوى ودورة الالعاب الاولمبية.

وتفوق العداء البالغ من العمر 23 عاما على مواطنه المخضرم جاستين غاتلين (37 عاما) حامل اللقب قبل سنتين (9,89 ث) والكندي اندري دي غراس الذي اكد عودته القوية بعد سنتين صعبتين (9,90 ث).

وقال كولمان "انا متواضع، وانا هنا من اجل الالقاب".

وتابع كولمان حامل الرقم القياسي في سباق 60 م داخل قاعة "انه توقيت مدهش، فهو رقم قياسي شخصي لي. اعتقد ان حدودي هي السماء واعتقد بانه ما زال امامي الكثير للعمل على تحسينه وبالتالي استطيع مواصلة تحسين رقمي".

Advertisements

وحقق كولمان انطلاقة قوية ووجد نفسه في المقدمة بعد 20 مترا ليجتاز خط النهاية رافعا يديه الى السماء محققا افضل رقم شخصي له والافضل هذا العام.

وكان كولمان تحاشى الايقاف لمدة سنتين بعد فشله في تحديد مكانه ثلاث مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف عن المنشطات، قبل ان تتم تبرئته.

وكان كولمان الوحيد الذي نزل تحت حاجز ال10 ثوان مرتين في التصفيات وفي السباق النهائي من بين المشاركين الثمانية.

ولم يخسر كولمان سوى مرة واحدة في الاشهر الـ15 الاخيرة على هذه المسافة، وكانت أمام مواطنه نوا لايلز الذي فضل التركيز على سباق 200 م في هذه البطولة.

وسجل كولمان 9,86 ثوان و9,85 ث و9,81 ث في مطلع الموسم الحالي، قبل ان يحصد المركز الاول في التجارب الاميركية المؤهلة الى الدوحة مسجلا 9,99 ثوان.