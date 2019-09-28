الهولندية سيفان حسن تحرز ذهبية سباق 10 الاف م

اسماء السيد - احرزت العداءة الهولندية سيفان حسن ذهبية سباق 10 الاف م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى السبت في الدوحة.
وسجلت حسن (26 عاما) المولودة في اثيوبيا والتي قدمت الى هولندا بعمر الخامسة عشرة كلاجئة، رقما مقداره 30:17.62 دقيقة، مسجلة في الوقت ذاته افضل رقم عالمي هذا العام.
وهو اول لقب كبير لحسن في الهواء الطلق علما بانها احرزت البرونزية في سباق 1500 في بكين عام 2015، والبرونزية ايضا في لندن في 2017 في سباق 5 الاف م.
وتقدمت حسن على الإثيوبية ليتسنبت غيدي (30.21.23 د) والكينية انييس تيروب (30.25.20 دقيقة).
ونجحت حسن حاملة الرقم القياسي في سباق الميل في لقاء موناكو في تموز/يوليو الماضي، بفضل سرعتها النهائية في اللفة الاخيرة من تخطي غيدي لتجتاز خط النهاية بفارق مريح.
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