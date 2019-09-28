الهولندية سيفان حسن تحرز ذهبية سباق 10 الاف م









اسماء السيد - احرزت العداءة الهولندية سيفان حسن ذهبية سباق 10 الاف م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى السبت في الدوحة.

وسجلت حسن (26 عاما) المولودة في اثيوبيا والتي قدمت الى هولندا بعمر الخامسة عشرة كلاجئة، رقما مقداره 30:17.62 دقيقة، مسجلة في الوقت ذاته افضل رقم عالمي هذا العام.

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وهو اول لقب كبير لحسن في الهواء الطلق علما بانها احرزت البرونزية في سباق 1500 في بكين عام 2015، والبرونزية ايضا في لندن في 2017 في سباق 5 الاف م.

وتقدمت حسن على الإثيوبية ليتسنبت غيدي (30.21.23 د) والكينية انييس تيروب (30.25.20 دقيقة).

ونجحت حسن حاملة الرقم القياسي في سباق الميل في لقاء موناكو في تموز/يوليو الماضي، بفضل سرعتها النهائية في اللفة الاخيرة من تخطي غيدي لتجتاز خط النهاية بفارق مريح.