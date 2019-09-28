المنتخب الأميركي يدشن التتابع المختلط 4 مرات 400 م برقم قياسي عالمي







اسماء السيد - دشن منتخب الولايات المتحدة سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م بتسجيله رقما عالميا خلال التصفيات ضمن بطولة العالم لالعاب القوى السبت في الدوحة. وسجل المنتخب الاميركي المختلط المؤلف من تايرل ريتشارد، جيسيكا بيرد، ياسمين بلوكر واوبي ايكبوكوي 3.12.42 دقيقة متقدما على نظيره الجامايكي. وكان الرقم القياسي العالمي السابق في هذا السباق الذي سيعتمد رسميا في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو صيف عام 2020 في حوزة المنتخب الأميركي ايضا وسجله عام 2016 بتوقيت 3.13.20 دقيقة.

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