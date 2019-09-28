مهرجان أهداف: نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت في لقاء إياب الدور 32 من دوري أبطال افريقيا

نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت، يدخل النادي الأهلي المصري اليوم مباراة سهلة نسبيا إلى حد ما ولما لا وهى مباراة العودة في دور التمهيدي الثاني دور 32 في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي فاز فيها المارد الأحمر بلقاء الذهاب بنتيجة 2-0 بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان تلك النتيجة التي تجعل لقاء اليوم ليس بالصعب على بطل الدوري المصري.

الاهلي وكانو سبورت

وتنطلق أحداث مواجهة الاياب عند تمام الساعة الثامنة على ملعب برج العرب وسوف تقوم قناة أون سبورت العادية وفائقة الجودة HD بنقلها على النايل سات، وكانت مباراة الذهاب قد شهدت أحداث مثيرة بخصوص البث التليفزيوني بعدما أعلنت القناة توصلها لاتفاق لنقل اللقاء، ففوجئ الجميع بعدم نقل المباراة قبل بدايتها.

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ويعود اليوم لقائمة الأهلي لاعبه المغرب وليد أزارو بعد تمام جاهزيته من الاصابة التي لحقت به بينما تشير التقارير الصحفية حول نية المدير الأجنبي فايلر مدرب الأهلي للاعتماد على صلاح محسن في قلب الهجوم واعطائه الفرصة لأنه مازال في مرحلة استكشاف اللاعبين وتحقيق فوزه رقم 4 على التوالي منذ التعاقد معه.

نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت

وذكرت التقارير القادمة من برج العرب حول تفضيل المدير الفني للأهلي أن يريح مجدي قفشة وأيضا حمدي فتحي في هذه المباراة واتاحة الفرصة لبعض العناصر الأخرى بالفريق

وصول لاعبي الفريقين لملعب برج العرب منذ قليل وعدد من الجماهير الحاضرة في المدرجات ليس بالكثير في انتظار النزول الخاص بعمليات الاحماء