وليد العطار يستعين بالاتحاد السنغالي لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون

صرح وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن مفاوضاته مع مسئولي الاتحاد السنغالي، من أجل التدخل لحل الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، بطريقة ودية بهدف إقامة المباراة بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، غدًا الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

فقد وعد مسئولو الاتحاد السنغالي وليد العطار بالحديث خلال الوقت الحالي مع مسؤولي نادى جينيراسيون فوت، للسعي في حل الأزمة بصورة ودية، وخاصة عقب وجود بعثة فريق جينيراسيون السنغالي مساء اليوم، أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، حيث كان من المقرر أن تقام في تمام الـ 8 مساء اليوم السبت، وقد تم رفض التفاوض مع وفد الأبيض، لحل الأمر وديًا، وذلك قبل أن يغادروا من أمام بوابات ستاد بتروسبورت.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أجرى تعديلات على الموعد الخاص مباراة الزمالك وجينيراسيون والملعب، وذلك عقب أن أرسل خطابا لكلا الفريقين، لكي يتم إبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، وذلك بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما قام مسئولي النادي السنغالي برفضه، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة في موعدها المحدد مسبقًا، وذلك بسبب عدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.