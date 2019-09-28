نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم فى الجولة السابعة من مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم،ريال مدريد رصيده فى جدول الدوري الأسباني 14 نقطة ، ويريد أن يحقق الفوز اليوم علي جاره اتلتيكو و الذى يمتلك فى رصيدة 13 نقطة، وحتي الآن المدير الفني للريال زين الدين زيدان لم يقنع الجماهير بأداء فريقه، حيث مازال هناك العديد من الأخطاء، سوف تقام مباراة اليوم علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، وهو الملعب الرسمي لفريق اتلتيكو مدريد ويعتبر من الملاعب التي تم انشاؤها حديث على أحدث طراز و قد بدأت المباراة منذ دقيقة النتيجة 0/0.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ستقام اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 فى الاسبوع السابع من الليجا الأسباني، المباراة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، المباراة سوف تذاع عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم

الدقيقة 11 من الشوط الاول والنتيجة حتى الان 0/0 بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد

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الدقيقة 29 من الشوط الثاني من المباراة النتيجة 0/0

انتهت احداث الشوط الأول من المباراة بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي

الدقيقة 57 والنتيجة حتى الان 0/0 بين الفريقين

نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني الجولة السابعة من مباريات الليجا انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف بذلك يرتفع رصيد فريق ريال مدريد الي خمس عشر نقطة و يرتفع رصيد فريق اتلتيكو مدريد الي اربعة عشر نقطة ن وخلفهم فريق برشلونة برصيد 13 نقطة بعد فوزه اليوم علي فريق خيتافي بهدفين نظيفين.