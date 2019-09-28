نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت التى اقيمت اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، والتي تأتي فى اطار مباريات العودة لدوري أبطال أفريقيا دور ال32 ، كانت مباراة الذهاب قد أقيمت الاسبوع قبل الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وهو فوز مريح يساعده اليوم فى مباراته مع كانوا سبورت التي ستقام على ملعب برج العرب، كان الأهلي قد فاز الجمعة الماضية بكأس السوبر المحلي، بفوزه علي نادي الزمالك 3/2، بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وكانو سبورت فى تمام الساعة الثامنة مساء.

نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دورى ابطا افريقيا

مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، المباراة سوف تذاع عبر قنوات أون سبورت on sport الرياضية.

نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دورى ابطا افريقيا

متابعة مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دورى ابطا افريقيا

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية.

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خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

بعد أن مر 10 دقائق من أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وكانو سبورت النتيجة تقدم الاهلي المصري بهدف مقابل لاشىء.

بدأت أحداث الشوط الثاني والنتيجة حتي الان هى تقدم الاهلي بهدف

الدقيقة 60 من الشوط الثاني النتيجة هي تقدم الاهلي 3/0

الدقيقة 85 من الشوط الثاني والنتيجة هي تقدم الاهلي بثلاثية نظيفة

انتهت مباراة الاهلي وكانو سبورت بفوز الاهلى 4/0 أحرز اهداف الاهلى ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن.