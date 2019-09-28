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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 28 / 9 / 2019 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم السبت مباريتان ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف المقاولون العرب فريق سموحة السكندرى بينما واجه أف سى مصر نظيرة أسوان .
المقاولون العرب يتعادل أمام سموحة 2/2
تعادل فريق المقاولون العرب و سموحه 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الثانية من بطولة الدورى ، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 4 نقاط ، بينما حصل الفريق السكندرى على النقطة الأولى له فى بنك الدورى .
أسوان ونادى مصر يتعادلان سلبيا ويحصدان أول نقطة بالدورى
تعادل فريق أسوان ونادى مصر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.
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