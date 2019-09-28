شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون فوت يرفض مُجددًا مفاوضات الزمالك لخوض المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى، المفاوضات التى تجددت بين الطرفين فى فندق إقامة الفريق السنغالى، لحل أزمة مباراتهما بشكل ودى، وذلك لتقام غدًا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

فيما ينتظر وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حتى الآن، رد مسئولى الاتحاد السنغالى، بعد حديثه معهم، لحسم إمكانية حل الأزمة وديًا من عدمه.

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وتواجدت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، مساء اليوم، أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم، قبل أن يغادروا من أمام بوابات ستاد بتروسبورت بعد رفض التفاوض مع وفد الأبيض، لحل الأمر وديًا.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.