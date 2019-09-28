شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..الأهلي يواصل الغزو الهجومي ويتقدم بثلاثية نظيفة أمام كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة من مباراة الاهلى وكانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقامة حالياً بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أصبحت النتيجة تقدم الاهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي،أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجونيور أجايي

كان الاهلي قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.

فجأة ظهرت خطورة الفريق الغيني وسدد بيناجمين إيدو ندومج كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها قبل أن يرد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد حسين الشحات يُسجل هدفاً ثانياً للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من ديانج وراوغ الشحات دفاع وحارس رمى الضيوف قبل أن يمرر الكرة متأخراً لأجاي ليتدخل دفاع كانو سبورت وينقذ الموقف وتضيع فرصة هدف مؤكد للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة أهلاوية وأهدر الشيخ وأجاي أكثر من فرصة خطرة للتسجيل مع محاولات مُتباعدة من جانب الضيوف لزيارة شباك الشناوي لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني نشطة وحماسية للغاية من جانب الاهلي الذى نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق جونيور أجاي الذى تلقى تمريرة عرضية رائعة من محمود وحيد وسدد أجاي برأسه في شباك كانو سبورت.

واصل الاهلي الضغط وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف ثالث ، ثم زادت خطورة الاهلي وعاد الشحات ليُسجل هدف ثالث في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة رائعة من جانب أحمد فتحي ويراوغ دفاع الضيوف ويسدد كرة قوية في الشباك الغينية وأنقذ حارس كانو سبورت الاهلي من تسجيل هدف رابع للأهلي من أحمد الشيخ.

وشارك حسام عاشور بدلاً من السولية كما شارك صلاح محسن بدلاً من وليد سليمان.













Advertisements































































