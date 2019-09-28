هانى رمزى يحتفل بحفل زفافه وسط الرياضيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى السابق بحفل زفافه بإحدى فنادق القاهرة وسط لفيف من زملائه السابقين . وقد دعا رمزى زملائه لحضور حفل الزفاف وسط سعادة غامرة من الجميع حيث حضر فكرى صالح مدرب حراس المنتخب الوطنى الأسبق ووادى دجلة الحالى وطارق السيد نجم الزمالك الأسبق . يذكر ان هانى رمزى عمل كمدرب عام للمنتخب الوطنى ، بالإضافة لقيادته للعديد من أندية الدورى مثل الإتحاد السكندرى وإنبى . Advertisements

هانى رمزى 2

هانى رمزى

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