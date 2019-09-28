شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح محسن يحرز الهدف الرابع للأهلى أمام كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز صلاح محسن لاعب الأهلى، الهدف الرابع لفريقه فى شباك كانو سبورت الغينى بالدقيقة 87 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أليو ديانج أحرز هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثانى فى الدقيقة 48، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثالث فى الدقيقة 55.

وكان أليو ديانج أحرز هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثانى فى الدقيقة 48.

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ويضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان، خط الهجوم: أحمد الشيخ وجونيور أجايي.

ويضم تشكل كانو سبورت كلاً من.. حراسة المرمى: أوندو مانجوي، خط الدفاع: جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما، خط الوسط: بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو، خط الهجوم: بيكومبا.

يذكر أن الاهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الإستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.