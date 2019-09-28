شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عبد الحفيظ سبب طرد مترجم الأهلي في مباراة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تعرض عمرو محب مترج السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للطرد من لقاء كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية. وبدء الأهلي بتشكيل كالتالى.. حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان، خط الهجوم: أحمد الشيخ وجونيور أجايي. ويضم تشكل كانو سبورت كلاً من.. حراسة المرمى: أوندو مانجوي، خط الدفاع: جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما، خط الوسط: بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو، خط الهجوم: بيكومبا. Advertisements لمعرفة كيف تسبب سيد عبد الحفيظ فى طرد عمرو محب عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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