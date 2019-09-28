شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك والمقاولون..نتائج دوري الجمهورية مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت اقامة أكثر من مباراة مثيرة، كانت أبرزها مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وكذلك مباراة الزمالك و واظي دجلة والتي حسمها فرسان ميت عقبة بهدفين نظيفين.

كما فاز المقاولون على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر احرز هدف اللقاء اللاعب فادى طه، حيث حضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب في وجود جهاز فنى للمقاولون مكون من محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى .

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالي:

فوز إنبي علي مصر المقاصة 3-1

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فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 3-1

فوز المقاولون العرب على طلائع الجيش 1-0

فوز سموحة على أسوان 3-0

فوز الزمالك على وادي دجلة 2-0

تعادل الإنتاج الحربي مع طنطا 2-2

تهادل حرس الحدود مع الإسماعيلي 1-1