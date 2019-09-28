شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يغرم صالح جمعة بعد غيابه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت

الأهلي يغرم صالح جمعة بعد غيابه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت

الزمالك يتوجه لبرج العرب رغم رفض جينيراسيون فوت السفر إلى الإسكندرية

وفد الزمالك ومندوب الجبلاية يعيدون التفاوض مع الفريق السنغالى فى الفندق الزمالك: شكاوى جينيراسيون غير مؤثرة.. وموقفنا سليم ميتشو يتراجع ويقرر ضم كريم بامبو لقائمة مواجهة بطل السنغال Advertisements تفاصيل الاجتماع الأول بين حسام البدرى وجهازه المعاون اتحاد الكرة يحدد 30 أكتوبر موعدا للجمعية العمومية العادية

المقاولون العرب يتعادل أمام سموحة 2/2

أسوان ونادى مصر يتعادلان سلبيا ويحصدان أول نقطة بالدورى