حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يغرم صالح جمعة بعد غيابه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت
الأهلي يغرم صالح جمعة بعد غيابه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت
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