ماذا قال فايلر بعد صعود الأهلي لمجموعات أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن هدفه في الوقت الحالي متابعة جميع لاعبي الفريق.

فايلر أضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت :"هناك 11 لاعبًا يتم الاعتماد عليهم بخلاف المتواجدين على مقاعد البدلاء، ليس لدّي إمكانية مشاركة الجميع في وقت واحد".

وتابع :"كان هدفي في مباراة العودة أمام كانو سبورت أن أجرب الجميع داخل الملعب".

وتحدث فايلر عن لاعبه المالي أليو ديانج الذي نجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة الرسمية الأولى مع الأحمر، قائلاً :"ديانج يؤدي ما عليه في التدريبات ولهذا أدخله حساباتي دائمًا".

وأكمل فايلر حديثه :"نستحق الفوز بأربعة أهداف على بطل غينيا الاستوائية، وسعيد بأننا لم نستقبل أي هدف أمام الخصم".

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وأنهى فايلر حديثه :"نلعب على الفوز، وهدفنا الفوز في جميع المباريات التي نخوضها".

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا عريضًا أمام كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين ستة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري.

الأهلي كان افتتح مشواره في المسابقة المحلية بالنسخة الجديدة (2019 - 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.