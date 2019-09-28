بعد الأهلي والترجي.. الرجاء ثالث العرب في مجموعات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نجح فريق الرجاء المغربي في الوصول لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم التعادل الذي تحقق على ملعبه أمام النصر الليبي (1-1) في إطار إياب دور الـ32 من البطولة القارية.

محسن متولي استطاع أن يسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، في المقابل نجح فبامينيو جبلبيرت من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 34، أهدر معتز حسين ضربة جزاء لصالح النصر الليبي لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة (1-1).

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الرجاء استفاد من نتيجة الذهاب والتي أقيمت مصر حيث حسم فريق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء الأول بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأصبح الرجاء ثالث الأندية العربية التي تصل إلى دور المجموعات من البطولة القارية بعد الأهلي والترجي حيث صعد المارد الأحمر على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في المقابل حجز "باب سويقة" بطاقة التأهل بتخطي اليكت سبورت التشادي.

وتأهل سبع أندية إلى دور المجموعات بالبطولة القارية من خلال وصول بلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصنداونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي والأهلي المصري بجانب الرجاء المغربي.