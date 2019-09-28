محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- حازم جودة:
ظهر الأهلي بقميصه الجديد، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأنهى الأهلي شوط المباراة الأول أمام كانو سبورت بنتيجة هدف دون رد، سجله الدولي المالي أليو ديانج، ليدون أول أهدافه بالقميص الأحمر.
جدير بالذكر أن الأهلي تفوق في مباراة الذهاب على بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..الظهور الأول لقميص الأهلي الجديد أمام كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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