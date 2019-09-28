بالصور..الظهور الأول لقميص الأهلي الجديد أمام كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- حازم جودة:

ظهر الأهلي بقميصه الجديد، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الأهلي شوط المباراة الأول أمام كانو سبورت بنتيجة هدف دون رد، سجله الدولي المالي أليو ديانج، ليدون أول أهدافه بالقميص الأحمر.

جدير بالذكر أن الأهلي تفوق في مباراة الذهاب على بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.