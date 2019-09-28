بالفيديو.. اليو ديانج يقص شريط أهدافه بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل المالي اليو ديانج، لاعب الأهلي، هدفه الأول بقميص الفريق الأحمر، خلال مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف ديانج أمام كانو سبورت، ليدون أولى أهدافه بقميص النادي الأهلي، بعد شهور من التعاقد معه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الدولي المالي اليو ديانج خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من مولودية الجزائر الجزائري لمدة 5 مواسم.

جدير بالذكر أن الأهلي تفوق في مباراة الذهاب على بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.