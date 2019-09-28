الأهلي يمطر شباك كانو سبورت برباعية ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا أمام كانو سبورت بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل اللاعب اليو ديانج الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 8، قبل أن يضيف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وجاء الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 55 عن طريق حسين الشحات، ليختتم البديل صلاح محسن أهداف الفريق الأحمر في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة وصل فريق الأهلي إلى دور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - وليد سليمان - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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جدير بالذكر أن الأهلي تفوق في مباراة الذهاب على بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.

وجاءت أول فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 4، بعد توغل ناجح من حسين الشحات لكن تمكن مدافع كانو سبورت من افتكاكها قبل أن يقوم الشحات بتصويبها نحو المرمى، وسقط مطالبا باحتساب ركلة جزاء.

وترجم الأهلي سيطرته لهدف في الدقيقة 8 عن طريق المالي اليو ديانج مستغلا دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء الفريق الغيني.

وأهدر حسين الشحات أسهل فرص المباراة في الدقيقة 25، بعد تمريرة سحرية من ديانج وصلت لحسين الشحات الذي راوغ الحارس بسهوله لكنه فضل التمرير على التسجيل في المرمى الخالي لتخرج الكرة لركلة ركنية.

في الدقيقة 45 سجل النيجيري جونيور أجايي الهدف الثاني لفريق الأهلي، مستغلا عرضية متقنة من جانب محمود وحيد حولها أجايي لهدف في الشباك.

وسجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 55 مستغلا عرضية رائعة من أحمد فتحي، ليراوغ بعدها المدافع والحارس ويسكن الكرة في الشباك.

وأجري فايلر مدرب الأهلي تبديل ثنائي في الدقيقة 58 بإخراج وليد سليمان وعمرو السولية ودخول حسام عاشور وصلاح محسن بدلا منهما.

وأهدر صلاح محسن فرصة سهلة في الدقيقة71لتسجيل الهدف الرابع للأهلي، بعدما راوغ حارس مرمى كانو سبورت وسدد الكرة في القائم الأيمن.

وقرر فايلر، الدفع بالمهاجم وليد أزارو في الدقيقة 78 بدلا من النيجيري جونيور أجايي.

وسجل البديل صلاح محسن الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 88، بعد تمريرة من حسين الشحات أمام المرمى حولها محسن لهدف في شباك كانو سبورت.