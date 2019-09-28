إصابة الشناوي أثناء عملية الإحماء قبل مواجهة كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للإصابة خلال فترة الإحماء قبل مباراة فريقه أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 في ملعب المباراة، بأن الشناوي تعرض للإصابة بإلتواء في الكاحل خلال فترة الإحماء، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لعلاجه ببعض المسكنات.

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وغادر الشناوي ملعب برج العرب متجهًا إلى غرف خلع الملابس، ليتواجد شريف إكرامي في عملية الإحماء بدلًا منه استعدادًا للمواجهة.

إلا أن الشناوي عاد من جديد إلى ملعب اللقاء قبل بدايته بأقل من عشر دقائق، ليبدأ المواجهة بعد أن تقلصت ألام الإصابة.

ويلعب الأهلي مع كانو سبورت على ملعب برج العرب في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.