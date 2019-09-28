المقاولون يخطف تعادلا مثيرًا أمام سموحة في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق المقاولون العرب، تعادلا مثيرا أمام نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء احتضنه ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

سموحة تقدم بالهدف الأول عن طريق محمود عزت مع حلول الدقيقة 31، قبل أن يتمكن طاهر محمد طاهر من معادلة النتيجة لفريق المقاولون العرب من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وقبل صافرة نهاية الشوط الثاني بدقائق، رفع اللاعب حسام حسن عدد أهداف فريق سموحة مسجلا هدف التقدم مجددا للفريق السكندري في الدقيقة 79.

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وتمكن اللاعب سيف الدين الجزيري من احراز هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 90، ليمنح ذئاب الجبل نقطة غالية بدلا من خسارة الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة حصد فريق سموحة أول نقطة له في الدوري، بينما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق نادي مصر والعائد للدوري أسوان، في لقاء احتضنه ملعب الكلية الحربية.

وكان كل من نادي مصر وأسوان قد خسرا المباراة الأولى لهما في بداية مشوارهما بالدوري، ليقتنص كل فريق أول نقطة له في رحلة التواجد وسط الكبار.