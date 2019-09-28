أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحقية فريقه بالفوز بالمباراة والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق كان الافضل في مباراتي الذهاب والإياب.
واضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لم يحتك بحكم اللقاء على الإطلاق والمناقشة كانت هادئة ولم تصل لأي انفعال من جانب الطرفين، مؤكدا أنه سعيد لفوز فريقه وتنفيذ اللاعبين لافكاره التدريبية.
وواصل:” مشاركة محمد الشناوي تعود لوجهة نطري الفنية، والأهم هو تحقيق الفوز، وهناك تطور كبير دفاعيا وهجوميا وفي جميع المراكز والفوز هو هدفي الأول”.
وتابع ذ:” يوجد العديد من اللاعبين التي أريد الوقوف على مستواها، ولدي بعض الملاحظات على البعض الأخر، مسألة مشاركة عدد كبير من اللاعبين تعود لرغبتي في رؤية جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الهروب من الإصابات والاجهاد”.
وعن مستوى ديانج قال:” ديانج لاعب رائع، لكن لا استطيع تقيمه بشكل فردي، لأن نحن فريق جماعي ولا أستطيع تقيم لاعب بمفرده.. نطمح في تحقيق الفوز في كل المباريات سواء بالدوري او البطولة الإفريقية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي برباعية أمام كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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