الأهلي يفوز على كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات اياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية الأهلي المالي اليو ديانج في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، وعزز النيجيري جونيور أجايي النتيجة مسجلا ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 48، ووضع الهدف الثالث حسين الشحات في الدقيقة 54 بعد مراوغة حارس فريق كانو سبورت، فيما اختتم صلاح محسن مهرجان الأهداف وسجل الرابع في الدقيقة 88.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بغينبا الاستوائية بثنائية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع المبارتين بنتيجة 6-0.