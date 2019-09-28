محمد الشناوي يصر على المشاركة أمام كانو سبورت رغم الإصابة

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي تحت قيادة خالد محمود طبيب الفريق، على هامش عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة فريقه أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم السبت.

وأصر محمد الشناوي على خوض اللقاء بعد تلقيه العلاج وبينج موضعي، ونصحه خالد محمود بعدم خوض اللقاء، خوفا من تفاقم الإصابة، لكن حارس الأهلي أصر على خوض المباراة.

وتعرض الشناوي لجزع في انكل القدم خلال عمليات الإحماء، وخرج من الملعب رفقة طبيب الأهلي ودخل لغرفة خلع الملابس، لكن بعد الاسعافات الأولية لحارس المارد الأحمر، أصر على خوض اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها اليوم السبت ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.