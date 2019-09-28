بايرن يعود إلى موقعه الطبيعي في الصدارة وخسارة أولى للايبزيغ

ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، رصيده إلى 14 نقطة، مقابل 13 لكل من شالكه ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن.

وما هو لافت في هذه المرحلة حتى الآن، خسارة النادي المضيف في ست مباريات حتى الآن، فيما يلتقي بوروسيا دورتموند ضيفه فيردر بريمن في وقت لاحق، وبحال فوزه سينضم إلى الأندية التي تملك 13 نقطة في المركز الثاني.

ونجح بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على توتنهام الإنكليزي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في زيادة محن بادربورن الوافد الجديد إلى دوري الأضواء فألحق به خسارة خامسة، برغم أن الأخير نجح في تقليص الفارق معه في الدقائق الاخيرة.

وأطبق بايرن على مضيفه مطلع الشوط الأول، فأهدر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمرمى مشرع حتى من حارسه، اذ سدد بيسراه أرضية مرت بجانب القائم الأيمن اثر عرضية “مقشرة” من الفرنسي كينغسلي كومان (7).

وجاء دور كومان ليهدر فرصة محققة أخرى سددها منفردا يمينية علت العارضة من منتصف المنطقة (13).

لكن زميلهما الدولي سيرج غنابري عوّض عندما كشف له زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو الدفاع على الجهة اليمنى فتابعها أرضية مفتتحا التسجيل (15).

وبين الشوطين، أراح الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن لاعب الوسط الإسباني تياغو والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، دافعا بمواطنه الأخير خافي مارتينيز والكندي الفونسو ديفيس.

وصنع الدولي يوشوا كيميش كرة جميلة لغنابري على الجهة اليمنى عكسها على طبق من ذهب لكوتينيو المعار من برشلونة الاسباني، فسجل في المرمى الخالي للمرة الثانية تواليا (55)، في ثالث مشاركة أساسية في الدوري للدولي البرازيلي.

لكن بادربورن قلص الفارق عبر كاي بروغر بتسديدة يمينية من داخل المنطقة عجز الحارس الدولي مانويل نوير عن صدها (68).

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لم ينس ليفاندوفسكي أن يسجل قبل نهاية الوقت متابعا هوايته المفضلة مستفيدا من تمريرة في العمق لعبها ساقطة فوق الحارس الخارج من منطقته (79).

ورفع بايرن رصيده التهديفي إلى 18 هدفا في 6 مباريات، بينها 10 لليفاندوفسكي (31 عاما) متصدر ترتيب الهدافين.

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل 10 أهداف في 6 مباريات.

لكن بادربورن أبى الاستسلام وقلص الفارق بتسديدة صاروخية بعيدة للنيجيري جميلو كولينز كانت الأجمل في المباراة (84).

وفي مباراة ثانية، مني لايبزيغ بخسارة أولى جاءت موجعة 1-3 أمام شالكه الذي عوض بداية بطيئة بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية.

وسجل ثلاثية الفريق الأزرق الملكي السنغالي ساليف سانيه (29) والمغربي أمين حارث (43 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم، والويلزي رابي ماتوندو (58)، قبل أن يسجل السويدي اميل فورسبرغ هدفا شرفيا (83).

وهذه أول خسارة للايبزيغ الذي أرغم بايرن على التعادل ويستعد لخوض مواجهة ضيفه ليون الفرنسي الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

وتخطى باير ليفركوزن مضيفه اوغسبورغ 3-صفر سجلها فلوريان نيدرليشنر (34) وكيفن فولاند (76) وكاي هافيرتس (84).

ومثله فعل بوروسيا موشونغلادباخ مع مضيفه هوفنهايم بثلاثية حملت توقيع الفرنسيين الحسان بليا (43) وماركوس تورام (65) وفلوريان نويهاوس.