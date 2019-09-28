ديروط يستعد لدوري المظاليم

يستأنف فريق ديروط الرياضي، تدريباته غدا على ملعبه ذلك استعدادا للموسم الجديد. ويسعى الجهاز الفني لفريق ديروط بقيادة محمد يوسف لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستوى اللاعبين ومنح اللاعبين فرصة للانسجام خلال المباريات الودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستوى اللاعبين ومنح اللاعبين فرصة للانسجام خلال المباريات الودية و أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد عن لقاء ديروط خارج ملعبه مع تليفونات بنى سويف في الجولة الأولى لمجموعة الصعيد.

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