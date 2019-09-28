آخر كلام.. مباراة الزمالك وجينراسيون غدا على ملعب برج العرب

أكد مسؤولو نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام جنراسيون في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام في موعدها غدا الأحد على ملعب برج العرب.
وكشف مسؤولو الزمالك أن الاتحاد الأفريقي أرسل اعتذارا إلى نادي جينراسيون بعد قرار نقل المباراة أكد فيه أن القرار جاء لظروف قهرية وعلى الجميع أن يكون عند المسؤولية.
وسافر الزمالك إلى الاسكندرية للمبيت هناك اليوم استعدادا للمباراة غدا الأحد.
وكانت إدارة النادي السنغالي قد تمسكت بمواجهة الزمالك اليوم على ملعب بتروسبورت، وعدم تعديل موعد اللقاء ليقام غدا الأحد، بملعب برج العرب في حضور الجماهير.
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