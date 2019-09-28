بالفيديو .. الأهلي يكتسح كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات الأفريقي

تأهل فريق الأهلي بجدارة لدور الـ16 "دوري المجموعات" بعد تغلبه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة بستاد برج العرب ضمن اياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
أحرز الرباعية المالي اليو ديانج وجونيور أجاي وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 8 و48 و55 و88.
حاء الشوط لصالح الأهلي لعبا ونتيجة وظهرت الفوارق بين الفر يقين ولم يتعرض الأحمر لأي اختبار حيث لعب رباعي الدفاعي أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأيمن اشرف مستريحا لدرجة لم يختبرطوال الشوط الحارس محمد الشناوي.
سجل الهدف المالي اليو ديانج في الدقيقة الثامنة وفي أول مشاركة له مع الأهلي ،من ركنية ودربكة داخل منطقة الجزاء ارتدت أكثر من مرة للسولية يسدد ترد وتجد ديانج يضع بسهولة الكرة في المرة مسجلا هدف التقدم.
ضغط الأهلي مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 يحرز أجاي بعد تلقيه عرضية من محمود وحيد ليقفز علي لأعلى ويسددبرأسه قوية تسكن الشباك معلنا الهدف الثاني لفريقه .
بعد الهدف تلقي حسين الشحات تمريرة ولا أروع ،ينفرد بسرعته تجاه مرمي المنافس ورواغ حارس كانو سبورت ويمررلجونيور أجاي لينقذها حارس غينيا ويخرجها لركلة ركنية .
وفي الدقيقة 55 يحرز حسين الشحات بعد تلقيه عرضية متقنة من أحمد فتحي ليراوغ مدافع كانو سبورت وحارس المرمى ويسددها بقوة لتسكن الشباك
يواصل الاهلي ضغطه ويهدر الفرص السهلة لتواضع المنافس مع ارتداد دفاع كانو للخلف منعا من أهداف جديدة. .
هدف رابع
في الدقيقة 88 ومن هات وخد بين بين حسين الشحات وصلاح محسن داخل منطقة الجزاء يضع بسهولة في المرمى مسجلا الهدف الرابع للأهلي.
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