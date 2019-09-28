ديربي مدريد.. شوط أول سلبي بين أتلتيكو والريال

انتهى الشوط الأول من ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السابعة من

جاء الشوط الأول حذرًا من كلا الجانبين، خشية تلقي هدف مبكر مع بداية المباراة.

لم تتح أي فرصة بالنصف الأول بالمباراة سوى محاولة أتلتيكو مدريد خطف هدف في الدقيقة السابعة بعد انطلق جواو فيلكس بالكرة من منتصف الملعب متجهًا نحو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لكنه سددها بجانب القائم الأيسر.