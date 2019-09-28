انتهى الشوط الأول من ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السابعة منالدوري الإسباني.
جاء الشوط الأول حذرًا من كلا الجانبين، خشية تلقي هدف مبكر مع بداية المباراة.
لم تتح أي فرصة بالنصف الأول بالمباراة سوى محاولة أتلتيكو مدريد خطف هدف في الدقيقة السابعة بعد انطلق جواو فيلكس بالكرة من منتصف الملعب متجهًا نحو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لكنه سددها بجانب القائم الأيسر.
كانت هذه تفاصيل خبر ديربي مدريد.. شوط أول سلبي بين أتلتيكو والريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.