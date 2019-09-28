الرائد يفوز على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق الرائد فوزا مهما على نظيره فريق الفيحاء بنتيجة ٢/0 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن

منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز ثنائية الرائد ماركو بيريز فى الدقيقة ٢٠ من الشوط الأول، و أحمد يوسف

الزين فى الدقيقة ٦١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة يحتل نادى الرائد المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل الفيحاء المركز الثانى عشر برصيد ٥ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.