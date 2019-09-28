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الرائد يفوز على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

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حقق فريق الرائد فوزا مهما على نظيره فريق الفيحاء بنتيجة ٢/0 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله ، وذلك ضمن

منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز ثنائية الرائد ماركو بيريز فى الدقيقة ٢٠ من الشوط الأول، و أحمد يوسف

الزين فى الدقيقة ٦١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة يحتل نادى الرائد المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل الفيحاء المركز الثانى عشر برصيد ٥ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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