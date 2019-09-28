بالصور .. الرياضة تعلن عن المبادرات الفائزة ببرنامج دعم 1100مبادرة شبابية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن اختيار 40 مبادرة فائزة ببرنامج دعم المبادرات الشبابية"ايدك معانا" بمرحلته الأولى، والذي عقد بخمسة معسكرات شملت جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

واضافت الوزارة بأن المشاركون بالبرنامج سواء تم اختيار مبادراتهم للتأهيل من المرحلة الأولى أو غيرها، فجميعهم لهم امتياز حق العمل بمراكز الشباب المحيطة بهم، بالإضافة إلى الترشح لتمثيل مصر بالمؤتمرات الدولية والمحلية، والاشتراك بالدورات التدريبية بأنشطة الوزارة مجانا، والمشاركة باللقاءات السنوية التي يعقدها البرنامج كل عام.

وتضمنت المبادرات المشاركة بالبرنامج مجالات عده منها"حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية والاجتماعية، التنمية

ففي المعسكر الأول الذي اقيم بالقاهرة بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية" فازت مبادرات"القلم، حرفتك مشروعك، عربية الحواديت، نتشارك، نماذج المحاكاة، هرتز، Go-V، TEEFLShip، وبمجال مبادرات الأفكار مبادرات، تواصل، Guide your self.

وفي معسكر بورسعيد الذي أقيم بمشاركة محافظات" بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، فازت مبادرات"

Cycling life, Clean shores Egypt, Read on, SCU Racing،

وبمجال مبادرات الأفكار، اتحاد شباب القبائل العربية، الاختلاف بينا مش بالشكل، أصم متمكن، سوا, Aqua suez،Discovery corner.

اما في معسكر الفيوم شاركت محافظات "الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط"

فازت مبادرات" بانوراما بارشا، طور بيتك، وبمجال مبادرات الأفكار، ايزادورا، نورها بالشمس، يلا نزرع، "Life care.

وفي معسكر الأقصر شاركت محافظات"الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج" فازت مبادرات "درع التسامح، الجرعة اليومية من العلوم، وبمجال مبادرات الأفكار، الأمية الثقافية، بجا، بنان، مدينة منسية".

وفي آخر معسكرات البرنامج والذي أقيم بالاسكندرية بمشاركة محافظات" الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية"فازت مبادرات" Banlastic, Phoenix، بونبوناية سلوكية، حاجات سيدات الخير للتنمية، مشروع ديدوسا، مؤسسة راقودة للفن، وبمجال مبادرات الأفكارمبادرات، معا لنحيا في بيئة أفضل". والمحلية، والاشتراك بالدورات التدريبية بأنشطة الوزارة مجانا، والمشاركة باللقاءات السنوية التي يعقدها البرنامج كل عام.وتضمنت المبادرات المشاركة بالبرنامج مجالات عده منها"حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية والاجتماعية، التنمية الرياضية ".ففي المعسكر الأول الذي اقيم بالقاهرة بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية" فازت مبادرات"القلم، حرفتك مشروعك، عربية الحواديت، نتشارك، نماذج المحاكاة، هرتز، Go-V، TEEFLShip، وبمجال مبادرات الأفكار مبادرات، تواصل، Guide your self.وفي معسكر بورسعيد الذي أقيم بمشاركة محافظات" بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، فازت مبادرات"Cycling life, Clean shores Egypt, Read on, SCU Racing،وبمجال مبادرات الأفكار، اتحاد شباب القبائل العربية، الاختلاف بينا مش بالشكل، أصم متمكن، سوا, Aqua suez،Discovery corner.اما في معسكر الفيوم شاركت محافظات "الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط"فازت مبادرات" بانوراما بارشا، طور بيتك، وبمجال مبادرات الأفكار، ايزادورا، نورها بالشمس، يلا نزرع، "Life care.وفي معسكر الأقصر شاركت محافظات"الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج" فازت مبادرات "درع التسامح، الجرعة اليومية من العلوم، وبمجال مبادرات الأفكار، الأمية الثقافية، بجا، بنان، مدينة منسية".وفي آخر معسكرات البرنامج والذي أقيم بالاسكندرية بمشاركة محافظات" الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية"فازت مبادرات" Banlastic, Phoenix، بونبوناية سلوكية، حاجات سيدات الخير للتنمية، مشروع ديدوسا، مؤسسة راقودة للفن، وبمجال مبادرات الأفكارمبادرات، معا لنحيا في بيئة أفضل". Advertisements



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