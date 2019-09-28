شاهد .. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدف لديانج في أول ظهورللمالي

تقدم فريق الاهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدف ظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد برج العرب ضمن إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.

سجل الهدف المالي اليو ديانج في الدقيقة الثامنة وفي أول

مشاركة له مع الاهلي ،من ركنية ودربكة داخل منطقة الجزاء ارتدت أكثر من مرة للسولية يسدد ترد وتجد ديانج يضع بسهولة الكرة في المرة مسجلا هدف التقدم.

حاء الشوط لصالح الأهلي لعبا ونتيجة وظهرت الفوارق بين الفريقين ولم يتعرض الأحمر لأي اختبار حيث لعب رباعي الدفاعي أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأيمن اشرف مستريحا لدرجة لم يختبر طوال الشوط الحارس محمد الشناوي.

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يذكر أن الأهلي كان متفوقا في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بهدفين نظيفين.