فيديو.. رياض محرز يستعيد ذاكرة أمم إفريقيا بهدف أمام إيفرتون

استطاع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن يسجل هدفًا لفريقه أمام إيفرتون من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ليذكرنا بالهدف الذي سجله قاد محاربو الصحراء أمام نيجيريا في الدقائق الأخيرة من نصف نهائيكأس أمم إفريقيا.
منتخب الجزائر تأهل لنهائي أمم إفريقيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد أن نفذ رياض محرز ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بقدمه اليسري فيزاوية الحارس النيجيري لم يستطع أن يتصدى لها، ليتأهل على أثرها محاربو الصحراء لنهائي إفريقيا.
رياض محرز أكد أمام إيفرتون أن هدفه لم يكن بمحض الصدفة ولكنه بالتخصص، حينما سجل بنفس الطريقة وفي زاوية الحارس الذي لم يستطع هو الآخر التصدي لها.
شاهد هدفي رياض محرز أمام نيجيريا وإيفرتون
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