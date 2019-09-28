شباب الاتحاد السكندري 2003 يخسر أمام الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

خسر فريق الاتحاد السكندري أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب النادي الاهلي بمدينة نصر . بمدينة نصر . وشهد اللقاء سيطرة من جانب الاتحاد وأهدر الفرص ونجح الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال اللقاء وسجل الاتحاد هدف تقليص الفارق في الدقائق الاخيرة. خلال اللقاء وسجل الاتحاد هدف تقليص الفارق في الدقائق الاخيرة. وبهذه النتيجة يحصد نادي الأهلي النقطة السادسة له في المسابقة يحتل بها الصدارة بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند نقطة واحدة.

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