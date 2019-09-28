جمال محمد علي وأحمد عبدالله يتفقدان سير العمل بمشروع الهدف

تفقد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة، العمل بمشروع الهدف بحضور الدكتور مصطفي عزام مدير المشروع وفتحي السيد الإداري . الإداري . وأوضح الدكتور جمال أن المشروع بالفعل سيكون أكبر صرح لكرة قدم في أفريقيا ويضم فندقا خمسة نجوم يتسع ل٣٠٠فرد بثلاثة أجنحة أحدهم للمنتخب الأول مستقل وآخرون للمنتخب الأولمبي والشباب . للمنتخب الأول مستقل وآخرون للمنتخب الأولمبي والشباب . كما يضم ثلاثة ملاعب نجيب طبيعي وناديا صحيا كاملا وصالة لياقة بدنية و قاعة اجتماعات تتسع ل٦٠٠فرد وقاعات محاضرات ومطاعم وأيضا مبني إداريا للاتحاد يشمل جميع الإدارات الخاصة بالاتحاد وحجرات خاصة بالأجهزة الفنية للمنتخبات.



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