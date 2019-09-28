تركي آل الشيخ ينجح في إعادة أسطورة المصارعة الحرة

يستعد أسطورة المصارعة الحرة العالمية “هولك هوجان” للظهور قبل نهاية العام الجاري، بعد حصوله على دعوة رسمية من رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” اليوم السبت 28 سبتمبر، لحضور مهرجان الرياض 2019.

صاحب الـ 66 عامًا ظهر في فيديو ترويجي عبر الحساب الرسمي لمهرجان الرياض بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تحدث خلاله عن تحضيره للسفر إلى السعودية للظهور في حلبة المصارعة من جديد.

وقام تركي آل الشيخ – مالك نادي ألميريا الإسباني – بإعادة نشر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر عن هوجان.

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وقال الحساب الرسمي لمهرجان الرياض “مَن مُتحمس يشوف الأسطورة هولك هوجان وهو يكسر الحلبة؟ مَن تتوقعون من المصارعين يأتي معه في مهرجان الرياض؟”.

وكان تركي آل الشيخ دعا الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين منتصف شهر أكتوبر المقبل، ولا يزال ينتظر رده من الاتحاد المصري الذي توصل لاتفاق رسمي مع منتخب بوتسوانا كي يكون المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة حسام البدري (التفاصيل من هنا).