مانشستر سيتي يجتاز عقبة إيفرتون وتشلسي يحقق أول انتصار



حقق حامل اللقب مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه إيفرتون 3-1 مساء السبت على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح سيتي التسجيل عبر جابريال جيسوس (24)، قبل أن يعادل دومينيك كالفرت-لوين النتيجة لأصحاب الأرض (33)، ثم سجل محرز هدف التقدم لسيتي في الدقيقة 71، وعزز بعد ذلك رحيم سترلينج تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 85.



وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16، بفارق 5 عن نقاط ليفربول، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الخامس عشر.



وفي مباراة أخرى حقق فريق تشيلسي، السبت، الانتصار الأول له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) على ملعبه "ستامفورد بريدج".



وتغلب تشيلسي على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 21 نقطة.



فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 50 بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق الإيطالي جورجينهو من ضربة جزاء.



وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف تشيلسي هدفه الثاني عن طريق البرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقة 76.