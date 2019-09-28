نيمار يعيد التوازن لسان جرمان بفوز ثمين على بوردو





اعاد النجم البرازيلي نيمار التوازن لفريقه باريس سان جرمان حامل اللقب بقيادته إلى فوز ثمين على مضيفه بوردو 1-صفر، وزاد نانت محن مضيفه ليون عندما تغلب عليه 1-صفر السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي في أول مباراة لهما معا منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جرمان أمام رين في 27 نيسان/أبريل الماضي.



وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لصالح باريس سان جرمان بهدف قاتل بعد الأولى أمام ستراسبورغ، والثانية أمام ليون.



وعوض باريس سان جرمان خسارته أمام ضيفه رينس صفر-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 18 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين أمام نانت الذي انتزعها لثلاث ساعات عقب فوزه على ليون 1-صفر أيضا.



وجلس مبابي على مقاعد البدلاء لعودته للتو إلى الملاعب بعد إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها في المباراة ضد تولوز في 25 آب/أغسطس الماضي، قبل أن يدفع به المدرب الألماني توماس توخل في الدقيقة 60 مكان الإسباني بابلو سارابيا.



ولم يتأخر مبابي في ترك بصمته في المباراة وتحديدا بعد عشر دقائق من دخوله حيث استغل كرة قطعها السنغالي إدريسا غايي في منتصف الملعب وانطلق بسرعة في الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يمررها عرضية زاحفة إلى نيمار غير المراقب فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.



المصدر: فرانس برس