برشلونة يكسر اللعنة بفوز أول خارج الديار ويصعد لوصافة الليجا



حقق برشلونة انتصارًا مهمًا بهدفين دون رد، خلال مواجهة خيتافي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الليجا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.



سجل هدفي البلوجرانا في المباراة، لويس سواريز في الدقيقة 41، وجونيور فيربو في الدقيقة 49.



وبهذا الانتصار، يرتفع رصيد برشلونة إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الـ 11.



واعتمد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه فيربو، لينجليت، بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وفي الوسط آرثر، بوسكيتس، ودي يونج، وثلاثي هجومي كارليس بيريز، جريزمان، وسواريز.



على الجانب الآخر، اعتمد بيب بوردالاس مدرب خيتافي على طريقة (4-4-2)، بوجود الحارس ديفيد سوريا، أمامه الرباعي سواريز، ديني، برونو، ونيوم، وفي الوسط جاسون، ماورو، ماكسيموفيتش، وكوكوريلا، وثنائي هجومي خايمي ماتا وأنخيل رودريجيز.





أول تهديد في المباراة، كان عبر مهاجم خيتافي أنخيل الذي استقبل كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بقوة على مرمى الحارس تير شتيجن، لكن تسديدته علت المرمى في الدقيقة 10.



الرد جاء سريعًا من برشلونة، حيث انطلق كارليس بيريز على الطرف الأيمن، واستغل خطأ من دفاع خيتافي ليتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن الحارس ديفيد سوريا تصدى له ببراعة في الدقيقة 11.



وعاد أنخيل رودريجيز لتهديد مرمى برشلونة، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكن الحارس تير شتيجن كان في الموعد وتصدى له في الدقيقة 21.



واستمرت محاولات برشلونة، بتسديدة قوية من لويس سواريز من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 22.







ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 41، حيث استقبل كرة من زميله الحارس تير شتيجن لينطلق في هجوم عكسي ويُسدد الكرة أعلى الحارس ديفيد سوريا الذي كان متقدما عن مرماه.



ومع بداية الشوط الثاني، كانت رغبة البارسا كبيرة لمُضاعفة النتيجة مُبكرًا، وفي الدقيقة 49 نجح الظهير الأيسر جونيور فيربو في تسجيل الهدف الثاني، حيث سدد كارليس بيريز كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس سوريا، ليُتابعها فيربو ويضعها داخل الشباك.



وأهدر آرثر ميلو فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث لم يستغل خطأ حارس خيتافي ديفيد سوريا بالخروج من مرماه، حيث وصلت الكرة للاعب البارسا لكنه سدد بجوار القائم الأيسر.



وقرر إرنستو فالفيردي الدفع بنيلسون سيميدو بدلًا من أنطوان جريزمان، ثم أشرك إيفان راكيتيتش بدلًا من سيرجيو بوسكيتس، لتتحول طريقة اللعب إلى (4-4-2) بوجود كارليس بيريز وسواريز كثنائي هجومي.



وتلقى برشلونة ضربة قوية بتعرض كليمنت لينجليت للطرد، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 82.



وأهدر أنخيل مهاجم خيتافي، فرصة تقليص الفارق مع برشلونة، حيث استقبل كرة عرضية من الجبهة اليسرى، وسدد بالرأس لكن تسديدته علت مرمى الحارس تير شتيجن.



ودفع فالفيردي بآخر تبديلاته بإشراك المدافع جان كلير توديبو بدلًا من المهاجم كارليس بيريز، من أجل تأمين النتيجة، ليُحقق بالفعل الفريق انتصاره الأول خارج ملعبه هذا الموسم.



المصدر: موقع كورة