يوفنتوس يهزم سبال بثنائية ويعتلى قمة "الكالتشيو" مؤقتًا
يمن شباب نت - متابعات
السبت, 28 سبتمبر, 2019 - 08:59 مساءً
اعتلى فريق يوفنتوس، السبت، صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.
وتغلب يوفنتوس على ضيفه سبال بهدفين دون رد في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في القمة، بينما تجمد رصيد سبال عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
أنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البوسني ميرالم بيانيتش في الدقيقة 45.
وفي الوقت الذي بحث فيه سبال عن التعادل، أضاف يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 78.
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