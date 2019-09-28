رياضة | سيلڤا يسابق الزمن ويصبح أسرع لاعب في البريميرليج وصولا للفوز رقم 200

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلڤا يسابق الزمن ويصبح أسرع لاعب في البريميرليج وصولا للفوز رقم 200 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ديفيد سيلڤا لاعب مانشستر سيتي ، رقما قياسيا جديداً في تاريخه اليوم،وذلك بعد أن شارك مع فريقه في مواجهة إيفرتون والتي قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة السابعة من البريميرليج.

وبهذا الانتصار الذي حققه ديفيد سيلڤا اليوم مع مانشستر سيتي اليوم ، يصبح أسرع لاعب يحقق الفوز رقم 200,في البريميرليج من 289فقط وذلك بعد رقما جديداً يسجل للاعب.

ونجح سيلڤا في أن يحقق الفوز رقم 200؛ في البريميرليج وهو داخل صفوف مانشستر سيتي بعد انتقاله من فالنسيا الإسراع.

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ووفقا لذلك الرقم الذي حققه سيلڤا ، يصبح أسرع لاعب في البريميرليج يحقق الفوز رقم 200، وبهذا الرقم يكون قد تخطي جون تيري وأشلي كول وريان جيجز وبيترتشيك وهولاء قد حققوا ذلك الانتصار في ٣٠٥' ٣١٥,٣١٠,٣١٨ مباراة بالترتيب .

وقد انتقل سيلڤا إلي مانشستر سيتي قادما من فالنسيا الإسباني في عام 210, وقد توج ببطولة البريميرليج مع مانشستر سيتي في 4مواسم، بدايتها كانت في عام 2012،وآخر تتويج كان العام الماضي.