رياضة | سامي قمصان: الأهلي يستهدف التتويج بلقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي قمصان: الأهلي يستهدف التتويج بلقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال قمصان عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الصعود النتيجة مرضية لنا، واستكمال لسلسة الانتصارات التي حققها الفريق".

وأضاف :"المدير الفني يرغب في رؤية أكثر من لاعب ولكن هناك هيكل للفريق منذ تولي الجهاز الفني الجديد المهمة".

وتابع :"إشراك أكثر من لاعب يعد ميزة كبيرة، والمنافسة ستكون قوية بين جميع اللاعبين".

وواصل :"الفوز بلقب إفريقيا هدفنا، ونتمنى تحقيقها، واللاعبون قادرون على إرضاء طموحات جماهير النادي الأهلي".

وأتم حديثه :"سعد سمير ومحمد محمود سيخوضون التدريبات الأسبوع المقبل أما بالنسبة لكريم نيدفيد لا يزال هناك أمامه بعض الوقت".

