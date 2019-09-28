رياضة | الأهلي يُجدد فوزه على كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجدد فوزه على كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما جدد فوزه على نظيره كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن الهدف الأول المبكر، وقتل أي أمل داخل الفريق الغيني، حيث وضحت الفوارق الفنية بين كلا الفريقين.

في الدقيقة الرابعة طالب لاعبو الأهلي حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات داخل منقطة الجزاء، لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 8 تحصل الأهلي على ركلة ركنية نفذها حسين الشحات من الناحية اليسرى لتصل الكرة إلى المالي أليو ديانج الذي وضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للفريق الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل طوفان الأحمر الصولات والجولات على مرمى فريق كانو سبورت حيث مرر أحمد فتحي الكرة عرضية من الناجية اليمنى وصلت لحسين الشحات الذي سدد الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ويتألق حارس الفريق الضيف ويُبعد الكرة عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 20 ظهرت أول المحاولات الهجومية لفريق كانو سبورت عن طريق بنجامين بيدونج الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى للكرة ببراعة.

ومرر ديانج بينية رائعة لحسين الشحات وضعته منفردًا بحارس الضيوف لكن مرواغته أبعدته عن المرمى وأضاع فرصة إحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في المباراة.

وعلى الرغم من سيطرة الأهلي على مجريات المباراة إلا أن مرمى الضيوف لم يُهدد في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لينتهي على واقع تقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني ووصول المباراة للدقيقة 48 مرر محمود وحيد عرضية رائعة من الناحية اليسرى ليقابلها جونيور أجاي برأسه داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في المباراة.

Advertisements

بعد الهدف الثاني للأهلي استمر ضغط لاعبي الفريق الأحمر على مرمى الضيوف حيث مرر وليد سليمان الكرة لمحمود وحيد من الناحية اليسرى ليلعبها عرضية أبعدها دفاع كانو سبورت بصعوبة عن مرماه.

وفي الدقيقة 55 مرر أحمد فتحي الكرة عرضية من الناحية اليمنى لتصل إلى حسين الشحات الذي رواغ حارس كانو سبورت ووضع الكرة داخل الشباك مسجلًأ الهدف الثالث للأهلي في المباراة.

ومرر وليد سليمان عرضة متقنة من الناحية اليسرى لتصل إلى أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء لكن حارس كانو سبورت تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من استقبال الهدف الرابع.

ومع حلول الدقيقة 58 قرر رينيه فايلر إجراء تغييران في تشكيل الأهلي حيث دفع بحسام عاشور بدلًا من عمرو السولية، وصلاح محسن بديلًا لوليد سليمان لمنحهم فرصة المشاركة في المباراة بعدما اطمئن بشكل كبير على نتيجة اللقاء.

وتسلم أحمد الشيخ لينطلق داخل منطقة الجزاء فيالدقيقة 62 ويسدد الكرة قوية لكن حارس كانو سبورت أمسك بالكرة، ثم يسدد ديانج كرة أخرى ويتصدى لها حارس الضيوف مُجددًا.

ومرر أجاي بينية إلى صلاح محسن الذي رواغ حارس فريق كانو سبورت ووضع الكرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الضيوف وتضيع فرصة محققة للأهلي لزيادة عدد الأهداف.

وفي الدقيقة 78 دفع فايلر بأخر أورقه من على مقاعد البدلاء بإشراك وليد أزارو بدلًا من جونيور أجاي ليسجل المهاجم المغربي أول ظهور له مع الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري.

ومع حلول الدقيقة 88 مرر وليد أزارو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها حسين الشحات ويمررها لصلاح محسن الذي وضع الكرة داخل الشباك محرزًا الهدف الرابع للمارد الأحمر، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة دون مقابل.

وبهذا الفوز نجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

