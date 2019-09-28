رياضة | خاص.. جينيراسيون فوت السنغالي يشكو الزمالك للاتحاد الإفريقي

قدم نادي جينيراسيون فوت السنغالي شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الزمالك بعد عدم إقامة مباراة الفريقين اليوم بستاد بتروسبورت.

وعلم الخليج 365 الرياضي أن الشكوى تضمنت إقامة مباراتين اليوم بالدوري المصري في القاهرة وتم إرفاق مواعيد المباريات والملاعب وإقامة المباراتين في القاهرة وهو ما يعني أن الأمن لا يعارض إقامة مباريات بالقاهرة وأن نقل المباراة بطلب من الزمالك.

وصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار الى ستاد بتروسبورت لمحاولة الحل بين الطرفين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لعدم تصعيد الأزمة.

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توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.

ووصل الفريق إلى ملعب بتروسبورت ومنع دخوله وقاموا باثبات حالة وقالت إدارة بتروسبورت لرئيس نادي جينيراسيون فوت انهم ليس طرف والزمالك لم يحجز الملعب سواء تدريب او مباراة.