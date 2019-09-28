رياضة | عاجل.. إنفراجة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

اقتربت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي من الحل، وبات اقتناع الفريق السنغالي من لعب المباراة مسألة وقت بهد تدخل مسؤولي اتحاد الكرة واجتماعهم مع رئيس بعثة بطل السنغال، ويتنظر الجميع موافقة رئيس النادي السنغالي على لعب المباراة غداً على ملعب برج العرب مع تحمل الزمالك كافة التكاليف.

ووصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار الى ستاد بتروسبورت لمحاولة الحل بين الطرفين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لعدم تصعيد الأزمة.

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توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.

وصول الفريق إلى ملعب بتروسبورت ومنع دخوله وقاموا باثبات حالة وقالت إدارة بتروسبورت لرئيس نادي جينيراسيون فوت انهم ليس طرف والزمالك لم يحجز الملعب سواء تدريب او مباراة.