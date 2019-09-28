رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف.. الكاف يقترح تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون والأخير يرفض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف.. الكاف يقترح تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون والأخير يرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي ليوم الاثثنين القادم من أجل حل الأزمة.

وعلم الخليج 365 الرياضي أن الاتحاد الإفريقي قدم مقترحه لرئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي الذي رفض وتمسك بموقفه الحالي رافضا أي محاولات للحل من جانب الاتحاد الإفريقي.

وصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار الى ستاد بتروسبورت لمحاولة الحل بين الطرفين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لعدم تصعيد الأزمة.

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توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.

وصول الفريق إلى ملعب بتروسبورت ومنع دخوله وقاموا باثبات حالة وقالت إدارة بتروسبورت لرئيس نادي جينيراسيون فوت انهم ليس طرف والزمالك لم يحجز الملعب سواء تدريب او مباراة.