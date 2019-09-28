رياضة | بيكيه: لا نفكر في "ديربي مدريد".. وسنقاتل على لقب الدوري الاسباني حتي النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه: لا نفكر في "ديربي مدريد".. وسنقاتل على لقب الدوري الاسباني حتي النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعرب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني، مؤكدًا أنه لا يفكر في نتيجة لقاء الديربي بين أتليتكو وريال مدريد والمقام حاليًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال "بيكيه" عقب مباراة خيتافي: " اليوم لم نلعب بشكل افضل بسبب الظروف الميدانية، درجة حرارة مرتفعة وعشب بطيء، ولكن الفوز في مباراتين متتاليتين يعطينا الكثير من الثقة".

وأضاف: " كان من الصعب اللعب هنا في خيتافي، ارضية ملعب، الشمس، اليوم كان الوضع صعبًا".

وتابع: " الفوز بهذه الطريقة يمنحنا الكثير من الثقة، خاصة وأننا في برشلونة عندما لا نفوز يكون هناك أزمة، بالفعل البداية لم تكن جيدة، لكننا سننافس علي اللقب حتى نهاية الدوري الإسباني".

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وأضاف: " الشعور السائد داخل غرفة الملابس هو أننا سنقاتل حتى النهاية في الليجا".

وواصل تصريحاته: " علينا جميعا أن نكون متحدين، اللاعبون والمشجعون والاداريون، نعرف الصحف التي تكتب عن نادينا، وهناك مقالات صحفية نعرف من يكتبها، حتى لو كنت أقصد شخص آخر، لا نريد أن نغضب، نريد أن نركز على المباريات، نريد الفوز بالألقاب، نأمل أن لا يحاول أحد أن يتسبب في صراعات غير موجودة".

وعن ديربي مدريد قال: "لا يهمني ما سيحدث في الديربي بين اتليتيكو وريال مدريد، اذا فزنا بنقاط مباراتنا كاملة، لا يهمني ما سيحدث في مباراة اخرى".

وتطرق للحديث عن اصابة "ديمبلي" قائلًا: " انا واثق من ان ديمبيلي هو اول من لا يرغب في ان يصاب، عليه الان التعافي في اقرب وقت".